Rose McGowan verkracht door studiobaas

ANP

LOS ANGELES - Rose McGowan is ooit verkracht door een studiobaas. Dat onthult de 43-jarige actrice op Twitter.

Door ANP - 15-10-2016, 9:18 (Update 15-10-2016, 9:18)

Rose doet haar verhaal in het teken van de hashtag #WhyWomenDontReport (waarom vrouwen geen aangifte doen, red.). Ze treedt nu naar buiten in een poging presidentskandidaat Donald Trump, die wordt beschuldigd van seksueel misbruik, uit het Witte Huis te houden.

In een serie van tweets geeft Rose meerdere redenen waarom zij geen aangifte heeft gedaan tegen haar verkrachter. ''Een advocate zei tegen mij dat ik de zaak tegen de studiobaas nooit zou winnen omdat ik een seksscène in een film heb gedaan'', twitterde McGowan. ''Het is een publiek geheim in Hollywood en bij de media. Zij hebben mij vernedert terwijl ze mijn verkrachter hebben bewierookt.''

Tot slot zegt de Charmed-ster kwaad dat het eens tijd wordt voor een beetje eerlijkheid in deze wereld.