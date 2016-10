André: gaat nog niet goed genoeg met Martine

ANP André: gaat nog niet goed genoeg met Martine

AMSTERDAM - André van Duin 'wil er best over nadenken' om ook volgend seizoen Heel Holland bakt te presenteren als Martine Bijl zich nog niet goed genoeg voelt. Dat zegt de 69-jarige komiek en presentator tegen De Telegraaf.

Door ANP - 15-10-2016, 10:19 (Update 15-10-2016, 10:19)

''Na dit seizoen zien we wel wat er gebeurt. Het is de bedoeling dat Martine het weer overneemt als ze zich goed voelt'', aldus André. Hij spreekt Martine regelmatig. ''Het gaat nu goed met haar, maar nog niet goed genoeg.'' De bedoeling is dat zij in mei de opnames begint voor een nieuw seizoen van het Omroep MAX-bakprogramma.

''De bal ligt bij haar'', zegt André. ''Als ze de kracht er nog niet voor heeft en zij zegt dat ze het volgend jaar nog niet ziet zitten, dan wil ik er best over nadenken om het nog een keer te doen.'' Dit ondanks het pittige werkschema. ''Het zijn lange dagen hoor. We beginnen ’s ochtends om negen uur en stoppen ’s avonds om zeven uur. Ik ben wel tien uur per dag bezig, en dat twee dagen per week. De voice-over spreek ik weer op andere dagen in. Maar je hoort me niet klagen, het is heerlijk werk om te doen.''