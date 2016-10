Kylie Jenner ontkent bilimplantaten

ANP Kylie Jenner ontkent bilimplantaten

LOS ANGELES - Kylie Jenner ontkent dat ze onder het mes is gegaan. In een video op haar website weerspreekt ze de geruchten dat ze bilimplantaten heeft of andere chirurgische ingrepen onderging.

Door ANP - 15-10-2016, 13:41 (Update 15-10-2016, 13:41)

''Ik heb geen bilimplantaten'', reageert de negentienjarige Kylie. ''Weet je, ik woog voorheen slechts 54 kilo. Ik was echt dun. Nu weeg ik bijna 62 kilo. Dat geeft niet, ik vind het beter als ik wat voller ben."

Ze ontkent in de video ook dat ze plastische chirurgie onderging aan haar gezicht. "Mensen beweren dit al sinds ik zestien was'', zegt de realityster uit Keeping Up With the Kardashians. ''Denk je dat mijn moeder mij op die leeftijd toestemming had gegeven voor plastische chirurgie? Nee, ik was altijd wel tevreden met mijn kaaklijn."

Deze zomer gaf Kylie wel toe dat ze haar lippen heeft opgevuld. Over borstvergroting heeft ze nagedacht. ''Ik heb borstimplantaten overwogen, maar waarom zou ik? Ik heb een mooie en natuurlijke boezem en ik vind de kleine maat wel schattig. Ik ben er niet tegen, maar op dit moment zeg ik nee."