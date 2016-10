Kelly Clarkson: men dacht dat ik lesbisch was

LOS ANGELES - Kelly Clarkson zegt dat er veel vooroordelen over haar de ronde deden voordat ze trouwde en kinderen kreeg. De 35-jarige zangeres kreeg naar eigen zeggen veel kritiek omdat ze jaren alleenstaand was.

''Ik kom uit een klein dorpje in het zuiden'', zegt Clarkson tegen Entertainment Tonight. ''Iedereen dacht dat ik lesbisch was omdat ik nog niet getrouwd was en nog geen kinderen had. Ik vond dat een soort van belediging van de homogemeenschap."

Kelly trouwde in 2013 met Brandon Blackstock en kreeg twee kinderen, dochter River Rose (2) en de zes maanden oude zoon Remington ‘Remi’ Alexander. Kelly: "Ik denk dat het goed is om op latere leeftijd te trouwen. Je verandert immers nog zoveel als twintiger. Mijn man trouwde voor het eerst toen hij 21 was. Het kan erg moeilijk zijn om dezelfde kant op te groeien. Op jonge leeftijd draait alles om groei en het maken van fouten."

De Piece by Piece-zangeres is financieel onafhankelijk van haar man en zegt dat dit bijdraagt aan de kracht van hun huwelijk. "Ik heb dat geleerd van mijn moeder. Ze was wel afhankelijk van een man. Ik ben niet afhankelijk van hem en hij niet van mij. We kiezen onze eigen weg en ik ben van mening dat dit echt helpt."