Flash-acteur Robbie Amell eindelijk getrouwd

LOS ANGELES - Na twee jaar was zaterdag eindelijk de grote dag aangebroken voor Flash-acteur Robbie Amell en zijn vriendin Italia Ricci. De twee gaven elkaar in Los Angeles het ja-woord, weet Us Weekly.

Door ANP - 16-10-2016, 8:26 (Update 16-10-2016, 8:26)

Amell en Ricci hadden hun eerste date in 2008. Zes jaar later, in augustus 2014, vroeg Amell zijn vriendin ten huwelijk. "Ze heeft ja gezegd" schreef de acteur destijds bij een Instagramfoto. "Ik ga met mijn beste vriendin trouwen".

De romantische ceremonie werd bijgewoond door goede vrienden en familie van het stel. Volgens Us Weekly droeg Amell een kostuum van Samuelsohn en was zijn kersverse vrouw gekleed in een trouwjurk van Rosa Clará.