ANP Dreadlocks Lenny sneuvelden voor Hunted

AMSTERDAM - Lenny Keylard vond het heerlijk om opgejaagd te worden. “Het was megamooi om mee te maken”, zegt hij over zijn deelname aan Hunted, het nieuwe AVROTROS-programma waarin twaalf Nederlanders drie weken lang uit handen van een professioneel opsporingsteam moeten zien te blijven.

Door ANP - 16-10-2016, 11:06 (Update 16-10-2016, 11:06)

“Het was echt een jongensdroom van me om dit eens mee te maken”, zegt Lenny tegen BuzzE. De zingende gipsverbandmeester die ooit deelnam aan The Voice of Holland beeldde zich als kind al in hoe het zou zijn om op de vlucht te zijn. “Als ik films keek, stelde ik me al voor wat ik zou doen als ze achter mij aan zouden zitten.”

Hoewel hij genoot van Hunted, dat vanaf maandag om 20.30 uur te zien is op NPO 3, was het ook zwaar. “Je bent continu gespannen en steeds bezig met complottheorieën. Je maakt jezelf snel gek, het is mentaal heel zwaar. Ik had ook het idee dat ik continu in beweging moest blijven. Daardoor en door alle spanning ben ik zeven kilo afgevallen.”

Dreadlocks

Eén van Lenny’s tactieken was afscheid nemen van zijn ‘handelsmerk’, zijn lange dreadlocks en baard. “Dat was toch even heftig, ik heb meer dan tien jaar dreads gehad. Maar ik had al snel door dat ik het meest herkenbare kwijt moest raken, anders was het wel erg snel over.”

Het bleek een gouden zet. Vanwege zijn deelname aan de eerste reeks van The Voice of Holland, in 2000, zonden de speurders een opsporingsbericht uit. “Maar ik herkende mezelf niet eens meer zonder dreads en baard, dus ik werd niet meer herkend.”

Afkicken

Eenmaal thuis moest Lenny ‘behoorlijk afkicken’. “Ik zat nog zo in die rush, die spanning. Het was echt bizar om weer terug te zijn, maar ook wel een beetje saai zo dat alledaagse.” Na afloop hoorde Lenny ook pas de verhalen van vrienden en familie die zijn ‘lastiggevallen’ door de speurneuzen. “Zeker mijn vriendin is best een beetje gestalkt. Dat heeft echt impact gehad, zij is ook een beetje opgejaagd. Maar ik had haar niks verteld, zo kon ze ook niets tegen hen zeggen.”

Lenny denkt dat hij schrikt als vanaf maandag wordt uitgezonden hoe op hem is gejaagd. “Ik denk dat het voor de kijkers wel schrikken is, ook voor mij. Je wordt je toch een stuk bewuster van de camera’s die overal hangen en wat ze alleen al via internet allemaal over je kunnen achterhalen.”