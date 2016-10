Ruzie Spice Girls gesust door zwangere Geri

LONDEN - De zwangerschap van Geri Halliwell heeft de Spice Girls weer dichter bij elkaar gebracht. Althans sommige leden.

16-10-2016

De Spice Girls ruziën al een tijdje over een reünie van de meidengroep. Geri, Emma Bunton en Melanie Brown willen graag weer optreden als de Spice Girls. Maar Melanie Chisholm en Victoria Beckham zien dit niet zitten.

''Godzijdank is Geri zwanger, want daardoor hadden we zoiets van: dat is wat echt belangrijk is'', zegt Mel C tegen Daily Star. Sporty Spice geeft toe dat het de laatste tijd behoorlijk ongemakkelijk voelde tussen de meiden. ''Natuurlijk was het raar. Relaties hebben hun ups en downs.''

Mel C onthult ook dat ze Mel B al een hele tijd niet heeft gesproken. ''Het is niet zo dat ik haar ontwijk, maar ik heb haar al lange tijd niet gesproken. Sommige verstandhoudingen met een aantal meiden zijn af en toe moeizaam verlopen. Maar ik zal altijd van ze houden.''