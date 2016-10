Humberto Tan koopt grond van buurvrouw

AMSTELVEEN - Humberto Tan heeft zijn grondgebied uitgebreid. De RTL Late Night-presentator kocht onlangs een stuk land van zijn buurvrouw, weet bekendeburen.nl.

Door ANP - 16-10-2016, 15:49 (Update 16-10-2016, 15:49)

Humberto woont al sinds 2006 in een luxueuze villa in Amstelveen. Die schafte hij toentertijd aan voor ruim 1,2 miljoen euro. De woning heeft een achtertuin, maar de presentator was blijkbaar niet tevreden over de grootte hiervan.

Voor 35.000 euro kocht Humberto daarom een stuk grond van zijn buurvrouw. Het is niet duidelijk wat de winnaar van de Zilveren Televizier-Ster Presentator met zijn nieuw stuk land van plan is.