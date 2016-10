Thekla Reuten ontvangt prijs in New York

ANP Thekla Reuten ontvangt prijs in New York

NEW YORK - Actrice Thekla Reuten is bekroond op het Woodstock Filmfestival in New York. Reuten ontving van de jury een speciale vermelding voor haar vertolking in de thriller Schone handen van regisseur Tjebbo Penning.

Door ANP - 17-10-2016, 5:31 (Update 17-10-2016, 5:31)

Dat heeft het festival maandag bekendgemaakt. Schone handen is de verfilming van de gelijknamige roman van schrijver René Appel over drugshandelaar Eddie (Jeroen Van Koningsbrugge) die voor zijn gezin uit het criminele circuit wil stappen. Maar als dit nog lang niet zo gemakkelijk blijkt te zijn, moet zijn vrouw Sylvia (Reuten) een bijna onmogelijke keuze maken.

De Nederlandse actrice wordt door de jury van Woodstock geprezen om haar “uitmuntende” rol. Schone handen draaide vorige jaar in de Nederlandse bioscopen. Reuten werkt op dit moment in Londen. Hier wordt de nieuwe Marvel-serie Lucky Man opgenomen, waarin zij een belangrijke rol vertolkt.

Het Woodstock Festival, dat buitenlandse films onder de aandacht van het Amerikaanse publiek wil brengen, vindt dit jaar voor de zeventiende keer plaats in New York. De slotavond is maandag.