Bert en Ernie feesten in Beeld en Geluid

HILVERSUM - Sesamstraat bestaat veertig jaar. In media-instituut Beeld en Geluid in Hilversum is er daarom deze herfstvakantie elke dag iets bijzonders te doen, met veel van de hoofdrolspelers zelf. Ook lezen Gerda en Arjan voor, is er een knutselhoek en een Schmink Plaza.

Door ANP - 17-10-2016, 7:39 (Update 17-10-2016, 7:39)

Dagelijks is bovendien de nieuwe NTR-film 'Sesamstraat viert feest!' te zien. De film toont populaire scènes uit veertig jaar Sesamstraat.

Sesamstraat is de Nederlandstalige bewerking van het Amerikaanse kinderprogramma Sesame Street. Het wordt sinds januari 1976 uitgezonden in Nederland.