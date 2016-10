Technische storing kost Arjen Lubach kijkers

AMSTERDAM - Zondag met Lubach heeft deze week aardig wat minder kijkers getrokken dan vorige week. Het programma kampte met een technische storing en werd daarom een uur later uitgezonden. 485.000 Nederlanders wachtten op het satirische programma van Arjen Lubach, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door ANP - 17-10-2016, 10:11 (Update 17-10-2016, 10:11)

Vorige week zaten nog 659.000 kijkers voor de buis. Ook toen ging niet alles goed en was er gedurende de hele uitzending een cursor in beeld.

Zondag was iets mis met de videofile, legde Lubach via Twitter uit. Op NPO 3 werd daarom eerst een film uitgezonden die na Zondag met Lubach was gepland. Lubach maakte ondertussen grappen op Twitter. “Lekker op tijd aan de wintertijd wennen!” Toen Zondag met Lubach een uur later toch begon, bedankte de presentator voor ‘die krankzinnige hoeveelheid tweets’ en ‘het wakker blijven’.

Zondag met Lubach eindigde op de zeventiende plek van de kijkcijfertop van SKO. De kijkcijferlijst van zondag wordt aangevoerd door Studio Sport Eredivisie, dat 2,47 miljoen kijkers trok. Heel Holland bakt volgt met 2,42 miljoen bakfans op de tweede plaats, het NOS Journaal van 20.00 uur maakt de top drie compleet met 2,13 miljoen kijkers.