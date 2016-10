Katy Perry focust zich op kinderen

LOS ANGELES - Katy Perry is helemaal weg van kinderen. De 31-jarige zangeres merkt dat de kleintjes een steeds grotere rol gaan spelen in haar leven, vertelde ze aan E! News.

Door ANP - 17-10-2016, 11:49 (Update 17-10-2016, 11:49)

“Ik ga me er steeds meer op focussen”, zei Katy, die al een tijdje een relatie heeft met acteur Orlando Bloom. “Ik heb ze nog niet eens zelf, maar zie bij de kinderen van mijn zus hoeveel verzorging en liefde ze nodig hebben.”

Katy stond haar oudere zus Angela in september aan haar zijde toen ze beviel van haar tweede kind. Ook in februari 2014 assisteerde de zangeres bij een bevalling. De zangeres vertelde E! News dat ze onder de indruk was van ‘de geboorte en de kwetsbaarheid’ van een kind. “Wij hebben zo’n verantwoordelijkheid!”

Geruchten dat Katy en Orlando klaar zijn voor een volgende fase in hun relatie doen al langer de ronde. Zo zou de 39-jarige acteur van plan zijn nog dit jaar op zijn knieën te gaan. Zowel Katy als Orlando was al eerder getrouwd. De zangeres beloofde in 2010 eeuwige trouw aan Russell Brand, dat huwelijk strandde in 2012. Orlando heeft een vijfjarige zoon, Flynn, met zijn ex Miranda Kerr. Hij was van 2010 tot 2013 getrouwd met het model.