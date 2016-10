Phil Collins gaat weer op tournee

ANP Phil Collins gaat weer op tournee

LONDEN - Phil Collins gaat tien jaar na de reünietournee van Genesis weer op tournee. De 65-jarige zanger staat in juni drie weken op het podium in drie Europese steden, maakte hij maandag bekend.

Door ANP - 17-10-2016, 12:34 (Update 17-10-2016, 12:34)

Phil staat een week in de Royal Albert Hall in Londen en trekt vervolgens naar Parijs en Keulen. Ook daar staat hij dan een week. “En daarna moet ik weer gaan liggen”, grapte de muzikant tijdens de aankondiging van zijn concerten.

In 2005 gaf Phil de laatste concerten van zijn solotournee. Hij wilde toen met pensioen omdat hij meer tijd met zijn gezin door wilde brengen. “Maar zodra ik stopte met werken, viel mijn gezin uit elkaar”, blikte hij maandag terug. Phils ex-vrouw vroeg in 2008 een scheiding aan. “Dus ik had eigenlijk niemand meer om voor naar huis te gaan. Toen begon ik veel te drinken, maar dat staat allemaal in m’n boek.”

Drummen

Phil werkte de afgelopen tijd aan zijn autobiografie Not Dead Yet, die deze week verschijnt. Zijn korte Europese tournee krijgt dezelfde naam. “Ik ben van gedachten veranderd”, zei Phil over zijn pensioen. Hij liet een jaar geleden al doorschemeren weer op te willen gaan treden en gaf de afgelopen maanden een aantal losse optredens. “Mijn kinderen willen dat ik weer op pad ga en nieuwe dingen doe.”

Eén van zijn zoons, de vijftienjarige Nicholas, gaat in juni mee met zijn vader. “Hij is een fantastische drummer. Mijn oudste zoon Simon ook, maar hij heeft zijn eigen carrière en eigen toekomstplannen.” Zelf zal Phil, die gehoor- en rugproblemen heeft, niet veel spelen. “Ik hou het waarschijnlijk bij zingen. Ik geloof niet dat ik ooit nog zal kunnen spelen zoals ik dat vroeger deed.”

De zanger, die maandag met een wandelstok het podium op kwam, hoopt wel een van ’s werelds beroemdste drumriffs zelf te kunnen spelen. Phil oefent het loopje uit In The Air Tonight thuis ‘op een drumstel in de garage’. “Ik vind dat ik dat zelf moet doen.”