ANP Popster Bebe Rexha presenteert MTV EMA

AMSTERDAM - MTV heeft een ‘host’ gevonden voor de uitreiking van de EMA in Rotterdam. De Amerikaanse popster Bebe Rexha komt naar Nederland om de awardshow aan elkaar te praten, maakte de muziekzender maandag bekend.

Door ANP - 17-10-2016, 13:07 (Update 17-10-2016, 13:07)

Bebe presenteert de uitreiking van de MTV EMA niet alleen, ze treedt ook op. De 27-jarige blondine brengt onder meer haar hit In The Name Of Love, een samenwerking met Martin Garrix, ten gehore. Bebe maakt bovendien kans op twee EMA's, ze is genomineerd in de categorieën Best New en Best Push.

“Bij de MTV EMA komt de hele wereld samen om de universele taal van muziek te vieren”, reageert Bebe. “Ik heb er zoveel zin in om dit jaar de host van het feest te zijn en de wereld een nieuwe kant van Bebe te laten zien.”

Voor de uitreiking van de MTV EMA komen ook onder anderen Bruno Mars, Shawn Mendes en Lukas Graham naar Nederland. De prijzen van de muziekzender worden op zondag 6 november uitgereikt in Ahoy Rotterdam. De show is wereldwijd te volgen.