Perrie: Zayn maakte het wel uit per sms

LONDEN - Zayn Malik heeft zijn verloving met Perrie Edwards wel degelijk verbroken met een sms'je. Dat schrijft de Little Mix-zangeres zelf in een nog te verschijnen boek van de band. Op een uitgelekte pagina valt te lezen dat Perrie er kapot van was.

Door ANP - 17-10-2016, 17:10 (Update 17-10-2016, 17:10)

"Het was verschrikkelijk, de ergste tijd van mijn leven", aldus Perrie. "Een relatie van vier jaar, twee jaar verloofd en dat eindigt met een simpel tekstbericht. Gewoon zomaar. Hoewel mijn carrière echt lekker liep, was dat echt vreselijk moeilijk voor mij."

Ex-One Direction-lid Zayn ontkende tot nu toe altijd dat hij zijn relatie met Perrie met een sms beëindigde. Hij krijgt in de nieuwe single van Little Mix de volle laag. In Shout Out To My Ex doet Perrie een boekje open over zijn slechte bedprestaties.