ANP John Ewbank dacht niet aan de kijkers

AMSTERDAM - John Ewbank heeft geen seconde stilgestaan bij het feit dat veel kijkers voor niets hadden gestemd toen hij vrijdag in The Next Boy/Girl Band op eigen houtje besloot dat de laatste vijf overgebleven meiden allemaal in de nieuw te vormen popgroep kwamen. Hij vindt het dan ook niet meer dan redelijk dat hij meebetaalt aan een compensatieregeling.

Door ANP - 17-10-2016, 20:44 (Update 17-10-2016, 20:44)

"Ik zag gewoon een band die ik wil zien. Toen werd het lastig", zei John maandag in RTL Boulevard over het laatste optreden van de meiden. "Het ding is: ik ga met ze door en dat programma stopt. Ik dacht niet over die stemmers. Dat werd pas later duidelijk."

John haalde zich vrijdag de woede op de hals van kijkers die vele sms'jes hadden verstuurd om hun favoriet in de band te laten. De producer en componist weigerde iemand naar huis te sturen. "Ik moet nu van een perfecte band een iets minder perfecte band maken. Het zal mijn laatste show wel zijn vanavond, maar ik neem jullie allemaal mee. Flikker maar op", waren zijn woorden.

Na tumult op sociale media besloten SBS en John de kijkers te compenseren. Hoeveel geld hij moet lappen, weet hij niet. "En als ik het zou weten, zou ik daar geen uitspraken over doen."