Manal wint Jeugdjournaal-wedstrijd

HILVERSUM - De elfjarige Manal Lamrabat uit Amsterdam is de winnares van de presentatiewedstrijd van het Jeugdjournaal. De jury vond haar de beste van de in totaal tien finalisten die een screentest mochten doen in de studio in Hilversum.

Door ANP - 17-10-2016, 21:07 (Update 17-10-2016, 21:07)

Manal presenteert het Jeugdjournaal op 22 oktober samen met presentatrice Tamara Seur. Ze kreeg het goede nieuws maandag zelf te horen van Seur. "Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben te blij om iets te zeggen. Het lijkt alsof dit allemaal niet echt is", aldus Manal.

Het is de zesde keer dat het Jeugdjournaal de presentatiewedstrijd organiseert. De deelnemers, kinderen tussen 9 en 12 jaar, konden een video opsturen. In de jury zaten Seur, YouTuber Rutger Vink en de winnaar van vorig jaar Bo Dortland.