Hardwell gunt Martin Garrix dj-prijs

NAARDEN - Als het aan Hardwell ligt, staat niet hij maar Martin Garrix dit jaar boven aan de DJ Mag Top 100, de lijst met de populairste dj's ter wereld. Zelf hoeft hij niet meer te winnen.

Door ANP - 17-10-2016, 21:29 (Update 17-10-2016, 21:29)

"Ik heb die droom al bereikt en daar ben ik supertrots op", aldus Robbert van de Corput, de echte naam van Hardwell, maandagavond in gesprek met Jordi Warners op radiostation SLAM!. "Ik heb dit jaar nul promotie gedaan. Ik wil nieuwe dingen doen in plaats van me alleen maar bezig te houden met de DJ Mag Top 100. Ik hoef ook geen nummer één meer te worden. Als het aan mij ligt wordt Martin Garrix de nieuwe nummer 1. Als iemand het verdient dan is hij het."

Hardwell stond in 2013 en 2014 bovenaan. Vorig jaar ging het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike er met de prijs vandoor. De lijst van 2016 wordt woensdag bekendgemaakt tijdens de opening van het Amsterdam Dance Event in de Heineken Music Hall.