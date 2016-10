Billy Bush na Trump-rel weg bij NBC

LOS ANGELES - De Amerikaanse televisiepresentator Billy Bush is weg bij de Today show van NBC. Dit heeft het televisiestation bekendgemaakt naar aanleiding van de gelekte video uit 2005 waarin de huidige presidentskandidaat Donald Trump zich in gesprek met Bush laatdunkend uitliet over vrouwen.

Door ANP - 18-10-2016, 2:54 (Update 18-10-2016, 2:54)

Werkgever NBC had Bush, die een neef is van de voormalig Amerikaanse president George W. Bush, al voor onbepaalde tijd geschorst. Hij was pas sinds augustus co-host van de Today show. ,,Hoewel hij een nieuw lid van ons team was, was hij een gewaardeerd collega en al langer een onderdeel van de NBC-familie. We wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan'', staat in de verklaring.

Bush was in 2005 de gesprekspartner van Trump in het televisieprogramma Access Hollywood. De presentator liet vrijdag al aan Amerikaanse media weten zich te schamen voor zijn rol in het gesprek.