ANP Kristen Stewart gespot met nieuwe liefde

NEW YORK - Kristen Stewart heet een nieuwe vriendin, muzikante St. Vincent. De twee werden in New York gespot tijdens een romantisch etentje waar ze elkaar ook zoenden. Dat meldt E-News!

Door ANP - 18-10-2016, 2:56 (Update 18-10-2016, 2:56)

De 26-jarige Stewart en de 34-jarige St. Vincent gaan sinds kort met elkaar uit, zo weten ingewijden te vertellen. St. Vincent, wiens echte naam Annie Clark is, had in 2015 een aantal maanden een relatie met 24-jarig model en actrice, Cara Delevingne.

Stewart en St. Vincent maakten tijdens het eten een fles wijn soldaat en waren zo nu en dan intiem. Na het eten wandelden de twee hand in hand door Manhattan.