ANP Kim Kardashian neemt tijdje vrij

LOS ANGELES - Kim Kardashian neemt een tijdje vrij, dat bevestigt haar assistente aan E-News!

Door ANP - 18-10-2016, 4:06 (Update 18-10-2016, 4:06)

Twee weken geleden werd Kardashian in haar appartement in Parijs beroofd van haar juwelen. De roof beheerste een week lang het nieuws. De tv-ster was na de beroving erg van slag en liet zich niet in het openbaar zien.

"Keeks neemt een tijdje vrij", schrijft assistent Steph Shep aan fans via de app, zo weet E-News! Kardashian heeft sinds het incident in Parijs ook geen nieuws meer gepost via haar applicatie of website.

Kardashian zou inmiddels professionele hulp hebben gezocht en in therapie zijn. "Het gaat steeds beter met haar maar ze moet nog een lange weg gaan om te herstellen van de overval", aldus een ingewijde. Ze wordt daarbij volgens vrienden elke dag bijgestaan door haar man, rapper Kanye West.