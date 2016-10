Endemol maakt trampolineshow

CANNES - Met The Big Bounce hoopt Endemol Shine een internationale tv-hit in handen te hebben. In het nieuwe tv-programma, dat volgend jaar op televisie te zien is, leggen de deelnemers springend een parcours vol hindernissen af, van trampoline naar trampoline.

18-10-2016

"Het programma is al verkocht aan RTL Duitsland en er is belangstelling vanuit Amerika", vertelt producent Rob van der Vleugel op de tv-beurs Mipcom in Cannes aan De Telegraaf. ''En we zijn ook ver in de onderhandelingen met een grote Nederlandse zender."

In Amsterdam wordt alvast in een grote hal met trampolines geëxperimenteerd. Deelnemers moeten tijdens de opdrachten onder meer tussen draaiende wieken door springen en passeren deuren die slechts korte tijd geopend zijn.