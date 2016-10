Springsteen zet 17.000 keer zijn handtekening

ANP Springsteen zet 17.000 keer zijn handtekening

LONDEN - Bruce Springsteen is op wereldtournee. Alleen staat hij nu niet met zijn band op de podia van concertzalen en stadions, maar zit hij in zaaltjes en boekwinkels om over zijn autobiografie te praten en deze te signeren. Maandag was hij in Londen.

Door ANP - 18-10-2016, 8:14 (Update 18-10-2016, 8:14)

"Ik heb de afgelopen weken 17.000 keer mijn handtekening gezet. Zeventien 'fucking' duizend keer! Is dat geen vermelding in het Guinness Book of Records?", tekent het AD op uit de mond van Springsteen.

Overal waar de 67-jarige rocker komt om te signeren, wacht een lange rij fans die een kaartje hebben moeten kopen om even dichtbij hun idool te zijn. "Dat waardeer ik, ik heb een band voor het leven met mijn fans, die ik nu één voor één ontmoet. Heel anders dan ik gewend ben. Maar al is het tien seconden per persoon, je krijgt een indruk. En andersom ook. Wat ben je klein, hoor ik regelmatig, aldus de 1,77 meter lange Amerikaan.