Gérard Depardieu speelt rol van moordenaar

BARCELONA - Gérard Depardieu speelt de hoofdrol in de comedy- en actiefilm You Only Live Once. De film wordt momenteel opgenomen in Buenos Aires in Argentinië, meldt Variety.

Door ANP - 18-10-2016, 9:48 (Update 18-10-2016, 9:48)

In de Spaans-Argentijnse coproductie speelt Depardieu de meedogenloze Franse moordenaar Duges die met zijn medewerkers López (Santiago Segura) en Harken (Hugo Silva) de jacht openen op Leo, een rol van Peter Lanzani. Deze Leo was op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats. Nadat hij getuige was van een moord, neemt hij een andere identiteit aan.