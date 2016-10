Dave Matthews en Tim Reynolds naar Nederland

ANP Dave Matthews en Tim Reynolds naar Nederland

AMSTERDAM - Dave Matthews en Tim Reynolds geven in maart twee concerten Nederland. Op 25 maart staan ze in de Oosterpoort in Groningen en op 26 maart in de Heineken Music Hall in Amsterdam, die na 1 januari AFAS Live heet. Concertorganisator Mojo begint maandag 24 oktober met de voorverkoop van de shows.

Door ANP - 18-10-2016, 10:25 (Update 18-10-2016, 10:25)

Als duo brachten Dave Matthews en Tim Reynolds drie live-cd’s uit: Live At Luther College (1999), Live At Radio City (2007) en Live In Las Vegas (2010). Tijdens hun gezamenlijke Europese tournee speelt het duo een intieme akoestische set. In de shows delen de twee ook bijzondere verhalen uit hun langlopende muzikale carrières.

Multi-instrumentalist Tim Reynolds dankt zijn bekendheid voornamelijk aan zijn rol in de Dave Matthews Band. De groep verkocht de afgelopen tien jaar 38 miljoen albums en dvd’s en stond in november vorig jaar ook in de HMH. De Dave Matthews Band scoorde hits met onder andere What Would You Say, Crash Into Me, Too Much en Everyday. Zanger en gitarist Dave Matthews bracht in 2003 zijn soloalbum Some Devil uit met daarop de single Gravedigger.