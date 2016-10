Dirk Scheele brengt nieuwe sinterklaasshow

AMSTERDAM - Dirk Scheele komt met een een nieuwe sinterklaasvoorstelling met de titel Pepernotenpret. Zaterdag 19 november is de première in Paradiso in Amsterdam.

Door ANP - 18-10-2016, 11:33 (Update 18-10-2016, 11:33)

In de muzikale voorstelling zingt Dirk live nieuwe en oude sinterklaasliedjes onder begeleiding van een rock-'n-roll band met pieten. De helpers van de sint spelen op drums, gitaar, basgitaar, keyboard en zingen mee.

De kinderen kunnen zelf een actieve rol spelen bij Pepernotenpret. Als zij zich verkleden als kleine piet of sint, kunnen ze meedoen als hulppiet of hulpsint. Pepernotenpret is tot en met 4 december te zien op verschillende locaties in Nederland.