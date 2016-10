Sonja Bakker koopt woning aan Herengracht

ANP Sonja Bakker koopt woning aan Herengracht

AMSTERDAM - Sonja Bakker en haar man Jan Reus hebben een appartement aan de Herengracht in Amsterdam gekocht. Ze betaalden volgens de website Bekende Buren 1,3 miljoen euro voor de woning in de hoofdstedelijke grachtengordel, zonder daar een hypotheek voor af te hoeven sluiten.

Door ANP - 18-10-2016, 13:24 (Update 18-10-2016, 13:24)

De woonoppervlakte van het aangekochte grachtenappartement bedraagt 200 vierkante meter. De woning beschikt over twee slaapkamers en twee badkamers, verdeeld over twee woonlagen. Ook is er een klein dakterras.

Het gezin van Sonja Bakker woont al geruime tijd in het centrum van Hoorn.