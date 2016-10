Nieuw kinderboek Jochem Myjer op komst

DEN HAAG - Het prentenboek De wereld van de Gorgels komt half november uit. Dit meldt auteur en cabaretier Jochem Myjer op sociale media. Het kinderboek, bedoeld voor alle leeftijden, wordt geïllustreerd door Rick de Haas.

Door ANP - 18-10-2016, 15:43 (Update 18-10-2016, 15:43)

Jochem noemt het prentenboek de prequel van zijn boek De Gorgels, waarmee hij eerder dit jaar de Prijs van de Nederlandse Kinderjury in de wacht sleepte in de categorie zes tot en met negen jaar. De wereld van de Gorgels gaat over de schooljaren van Gorgel Bobba en wat hij allemaal op school leerde.

"Ohhhh, ik ben er zo trots op!", schrijft Jochem op Facebook. Hij voegt eraan toe dat hij volgend jaar met een vervolg op De Gorgels komt. "Ik ben halverwege."