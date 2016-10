Tupac en Pearl Jam mogelijk in Hall of Fame

CLEVELAND - Tupac Shakur, Pearl Jam, Janet Jackson en Electric Light Orchestra krijgen wellicht een plek in de Rock & Roll Hall of Fame. De vier behoren bij de negentien namen die dinsdag zijn voorgedragen voor een plek in de eregalerij. Dat maakte het museum in Cleveland bekend.

Door ANP - 18-10-2016, 17:49 (Update 18-10-2016, 17:49)

Janet Jackson is voor het tweede opeenvolgende jaar genomineerd, net als Chaka Khan. Chic staat al voor de elfde keer op de lijst, maar wist tot dusver het museum nog niet te halen. Onder de andere kanshebbers behoren Depeche Mode, Bad Brains en The J. Geils Band. Ook Jane's Addiction, Joan Baez, Joe Tex, Journey, Kraftwerk, MC5, Steppenwolf, The Cars, The Zombies en Yes zijn voorgedragen.

Via de website van het museum kan het publiek een stem uitbrengen op hun favoriet. Ook een comité van artiesten en muziekdeskundigen beslissen mee over wie uiteindelijk de uitverkorenen zijn. Dit jaar kregen onder anderen Green Day, Lou Reed en Ringo Starr een plek in de Hall of Fame.