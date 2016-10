Kendall Jenner had oogje op Justin Bieber

LOS ANGELES - Ze zijn nu alleen goede vrienden, maar ooit had Kendall Jenner andere gevoelens voor Justin Bieber.

Door ANP - 19-10-2016, 2:09 (Update 19-10-2016, 2:09)

In een interview voor W Magazine werd het model gevraagd op welke sterren ze een oogje heeft gehad. Kendall vertelde hoe ze als jonge tiener ooit verliefd was op twee jongens tegelijk: tweeling Cole en Dylan Sprouse van de Disneyserie Het Hotelleven van Zack en Cody.

Als ze verder nadenkt, komt ze op de naam van haar maatje. "Op wie had ik nog meer een crush? Oh, Justin Bieber was de grootste ster in die tijd, voor mijn gevoel ben ik wel twaalf jaar op hem geweest." Om alle geruchten voor te zijn, besluit de 20-jarige met: "Maar nu niet meer hoor."

Volgens insiders is Kendall sinds deze zomer aan het daten met rapper A$AP Rocky. Op die verliefdheid gaat de realityster in het interview niet in.