Museum in actie om Oz-schoenen te redden

ANP Museum in actie om Oz-schoenen te redden

WASHINGTON - Een Amerikaans museum is een reddingsactie gestart voor de rode schoenen die Dorothy droeg in de film The Wizard Of Oz.

Door ANP - 19-10-2016, 3:41 (Update 19-10-2016, 3:41)

Het National Museum of Natural History in Washington heeft een kickstartercampagne opgezet om 300.000 dollar (272.000 euro) in te zamelen. Daarmee wil het museum de verkleuring van de schoenen stopzetten en een vitrine laten bouwen die is voorzien van een techniek die de schoenen optimaal conserveert.

De muiltjes die Judy Garland droeg in de film uit 1939, werden veertig jaar later door een anonieme partij geschonken aan het museum. Afgezien van wat uitstapjes naar musea in andere landen, zijn de schoenen non-stop tentoongesteld in Washington.

"Dit specifieke paar schoenen hoort bij het Amerikaanse volk, vandaar dat we hun hulp vragen ze te behouden", aldus de conservator van het museum tegen The Hollywood Reporter. Een dag na de start van de campagne was dinsdagavond plaatselijke tijd al een derde van het benodigde bedrag gedoneerd.