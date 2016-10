Amsterdam in de ban van Dance Event

AMSTERDAM - Vanuit de hele wereld komen dj's, professionals uit de muziekindustrie en liefhebbers de komende dagen naar de 21e editie van het Amsterdam Dance Event (ADE). De organisatie verwacht opnieuw een record te breken met zo'n 375.000 bezoekers.

Door ANP - 19-10-2016, 4:27 (Update 19-10-2016, 4:27)

Op het programma staan van woensdag tot en met zondag ongeveer 2200 acts verspreid over 450 evenementen op 140 locaties. Naast bekende Nederlandse dj's als Afrojack, Martin Garrix, Armin van Buuren en Hardwell zijn er ook optredens van vele internationale artiesten als Gilles Peterson, Tiga, Laurie Anderson, Philip Glass, David Guetta en Calvin Harris. Voor het eerst is er dit jaar ook een plek voor livemuziek, met een tweedaagse showcase in Paradiso, Melkweg en Sugarfactory.

Bovendien is er zoals elk jaar het conferentieprogramma, dé ontmoetingsplek voor professionals uit de dance-scene. Hier komen zo'n 450 sprekers aan het woord. Voor het eerst is er dit jaar de ADE Hackaton, waarbij honderd programmeurs tijdens een 24 uur durende marathonsessie slimme oplossingen verzinnen op het gebied van veiligheid, festivalbeleving en festivallogistiek.