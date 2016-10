'Serie rond rassenspanningen VS in de maak'

LOS ANGELES - Netflix komt met een dramaserie waarin de recente raciale spanningen in de VS centraal staan. Volgens Deadline is de streamingservice in de laatste fase van onderhandelingen over de tiendelige show.

Door ANP - 19-10-2016, 5:38 (Update 19-10-2016, 5:38)

Alhoewel Seven Seconds fictie is, doet het verhaal denken aan recente Amerikaanse gevallen van politiegeweld en daaropvolgend protest. De serie gaat over een schietpartij in Jersey City, waarbij een zwarte jongen in kritieke toestand raakt en er ongeregeldheden uitbreken tussen de zwarte bewolking en de overwegend blanke politie.

Het programma wordt gecreëerd door Veena Sud, eerder verantwoordelijk voor de Amerikaanse versie van The Killing.