Boris Titulaer raakte stem kwijt door angst

HAARLEM - Boris Titulaer was vorig jaar lange tijd zijn stem kwijt door de problemen rond het faillissement van zijn bedrijf. Dit vertelt de zanger in het AD.

Door ANP - 19-10-2016, 7:32 (Update 19-10-2016, 7:32)

''Ik was bang geworden om te zingen. Dat had ik nog nooit meegemaakt. De stress van het groeiende conflict was op mijn lichaam geslagen. Dat besef drong langzaam door. Na vier onderzoeken bij de KNO-arts zei die dokter: 'Jij hebt niets aan je stembanden, jij moet met iemand gaan praten'." De winnaar van Idols 2004 zegt dat een coach hem enorm heeft geholpen.

Onlangs trof Boris een schikking met schuldeiser Wim Noorman en kreeg hij weer tijd voor het maken van muziek. Zijn nieuwe single Best Of Me is al uit. ''Er komt een nieuwe ep, ik heb zelfs meer dan genoeg muziek voor een album. We gaan weer optreden, op 27 januari sta ik in Paradiso en ik praat in het buitenland met platenmaatschappijen'', zegt Boris. ''Het wordt tijd dat ik weer word wat ik hoor te zijn: muzikant. Ik wil er weer op uit, weer op pad om mijn angsten te verslaan."

Boris moet een flinke schuld van 165.000 aflossen. ''Ik kan niet anders dan gewoon keihard gaan werken. Alle wrok en boosheid laat ik achter en ik ga aan de slag. Thuis zal ik van het mini-minimale moeten rondkomen. Maar dan kan ik. Ik ben en blijf positief ingesteld. Ik heb veel verloren, maar de muziek is er nog."