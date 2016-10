Sylvie Meis niet bezig met andermans mening

AMSTERDAM - Sylvie Meis is ‘lang geleden’ opgehouden zich druk te maken over wat anderen van haar denken. “Ik ben door schade en schande wijs geworden”, zegt ze in De Telegraaf.

Door ANP - 19-10-2016, 8:12 (Update 19-10-2016, 8:12)

Hoewel Sylvie niet meer bezig is met andermans mening, kan ze zich nog wel druk maken over ‘oneerlijke kritiek’. “Maar de media roepen vaak iets omdat dat lekker verkoopt. Dat stoort me dan wel en daar zit ik dan heus wel over in.”

Sylvie vertelt dat ze ondanks dat ze ‘pás’ 38 jaar is al veel heeft meegemaakt. “Hiermee doel ik op borstkanker, een scheiding en keihard werken. Bij andere mensen begint het in hun dertiger jaren vaak te kabbelen, terwijl het bij mij erg stormachtig werd.”

Als gevolg van die turbulente periode maakt Sylvie bewustere keuzes. “Vroeger kon ik nog wel onbevangen ergens in stappen. Nu realiseer ik me veel beter wat een keuze inhoudt.”