Tyga ‘ziek’ van cadeautjes voor Kylie

LOS ANGELES - Tyga had het dinsdag zwaar in een rechtbank in Los Angeles. De rapper werd onwel toen hem werd gevraagd hoeveel geld hij uitgeeft aan zijn liefje Kylie Jenner.

Door ANP - 19-10-2016, 8:55 (Update 19-10-2016, 8:55)

Tyga voelde zich opeens ‘extreem ziek’, meldt TMZ. De 26-jarige rapper, die sinds 2004 een knipperlichtrelatie heeft met het halfzusje van Kim Kardashian, had bovendien last van geheugenverlies en was in de war. Volgens zijn advocaat was Tyga niet langer in staat vragen van advocaten te beantwoorden.

Een juwelier klaagde Tyga aan omdat hij nog een rekening van 200.000 dollar (ruim182.000 euro) open heeft staan. De rapper moest dinsdag tekst en uitleg geven over zijn inkomsten en uitgaven, zodat kan worden vastgesteld of hij in staat is de openstaande rekening te betalen.

Problemen

Kylie pronkt op social media geregeld met dure cadeaus die ze van haar liefje krijgt. Zo schonk Tyga haar een splinternieuwe Mercedes voor haar verjaardag en verrast de rapper de socialite geregeld met juwelen.

Volgens TMZ brengt het gepronk van Kylie haar vriend nu in de problemen. Als Tyga toegeeft dat hij geregeld dure spullen koopt voor zijn vriendin, kan hij ook de openstaande rekening van 200.000 dollar betalen. Als Tyga zegt dat hij die spullen niet heeft gekocht, wordt duidelijk dat Kylie haar miljoenen volgers op social media een oor aannaait.

Tyga moet zich op 1 november weer melden in de rechtbank. Diezelfde dag moet ook Kylie haar verhaal doen.