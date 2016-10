Zieke Mick Jagger kan niet optreden

LAS VEGAS - The Rolling Stones treden woensdag niet op in Las Vegas. Mick Jagger is ziek en niet in staat op te treden, liet de rocker weten via Twitter.

Door ANP - 19-10-2016, 11:45 (Update 19-10-2016, 11:45)

“Ik heb een flinke keelonsteking”, lichtte Mick toe. De 73-jarige rocker liet weten dat het hem ‘enorm’ spijt dat hij het concert moet afzeggen. “Ik biedt mijn excuses aan aan iedereen die kaartjes heeft gekocht.”

Mick moet op doktersadvies stemrust houden, is te lezen in een verklaring op de website van de Stones. Of er een nieuwe datum komt voor het concert in Las Vegas, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of het concert van zaterdag wel door kan gaan.