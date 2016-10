SBS trekt per direct stekker uit ShowXL

AMSTERDAM - ShowXL verdwijnt per direct van de buis. Het zondagmiddagprogramma van Lucille Werner en Fred van Leer trok niet genoeg kijkers. Wat SBS6 komende zondag uit gaat zenden, wordt later bekendgemaakt.

Door ANP - 19-10-2016, 15:24 (Update 19-10-2016, 15:24)

“Wegens tegenvallende kijkcijfers en het feit dat we niet verwachten dat daar verbetering in komt in deze moeilijke markt, wordt ShowXL niet meer uitgezonden”, laat een woordvoerder van SBS weten. Afgelopen zondag stemden 215.000 mensen af op de derde aflevering van ShowXL, waarin dieper in het entertainmentnieuws werd gedoken.

Lucille, die in april overstapte naar SBS6, was dinsdag nog optimistisch over het programma. “Ik heb het idee dat we nu echt de vorm hebben gevonden”, zei ze in de ochtendshow van 100% NL. “Ik denk dat we dit moeten volhouden en dat we tijd nodig hebben met zo’n programma, dat moge duidelijk zijn.”

ShowXL kreeg afgelopen zondag voor het eerst concurrentie van Carlo’s TV Café, dat trok 377.000 kijkers op RTL 4. Vorige week werd ShowXL bekeken door 302.000 kijkers. Naar de eerste aflevering, waarin Patricia Paay meer vertelde over haar nieuwe relatie, keken 316.000 mensen.