ANP NTR stelt Correspondents' Dinner uit

HILVERSUM - Een tweede versie van het Correspondents' Dinner moet wachten tot na de verkiezingen. Dat heeft de NTR in overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst besloten, meldt NRC Handelsblad. De omroep wil de schijn vermijden dat het programma de campagne beïnvloedt.

Door ANP - 19-10-2016, 17:09 (Update 19-10-2016, 17:09)

Het Correspondents' Dinner, een Amerikaanse traditie waarbij de president de pers op humoristische wijze toespreekt, werd in februari voor het eerst in Nederland georganiseerd. Premier Rutte nam toen zichzelf, de politiek en de parlementaire pers op de hak. De avond werd goed ontvangen. De registratie trok ruim 2,7 miljoen kijkers. Het is de bedoeling dat het Correspondents' Dinner jaarlijks terugkeert.