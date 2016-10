Shailene Woodley pleit onschuld

ANP Shailene Woodley pleit onschuld

LOS ANGELES - Shailene Woodley heeft verklaard onschuldig te zijn in de zaak over het protest tegen een oliepijplijn eerder deze maand in North Dakota. Dat heeft haar advocaat woensdag gezegd tijdens een hoorzitting in de rechtbank. De actrice wordt verdacht van ordeverstoring en aanwezigheid op verboden gebied.

Door ANP - 19-10-2016, 23:06 (Update 19-10-2016, 23:06)

Shailene werd vorige week maandag gearresteerd. Ze zei direct al dat het protest vreedzaam verliep. Volgens haar waren de demonstranten al onderweg naar hun auto's toen de politie 'met enorme geweren en wapenstokken' ingreep. De 24-jarige actrice, bekend van films als The Fault in Our Stars en Divergent, deelde beelden van de arrestatie op Facebook. Shailene werd dezelfde dag nog vrijgelaten.

De actrice was woensdag niet aanwezig in de rechtszaal. Voor het vervolg van de zaak is nog geen datum vastgesteld.