Martin Garrix verbluft door uitverkiezing

ANP Martin Garrix verbluft door uitverkiezing

AMSTERDAM - Martin Garrix kan het nog niet helemaal geloven dat hij dit jaar is verkozen tot beste dj van de wereld. “Het is bizar”, zegt de Nederlander in een eerste reactie.

Door ANP - 19-10-2016, 23:27 (Update 19-10-2016, 23:27)

“Ik vind het heel erg gestoord. Ik sta bovenaan een lijst met mijn grootste idolen”, aldus Martin, wiens echte naam Martijn Garritsen is. “Ik ben begonnen met muziek maken en draaien vanwege Tiësto. Dus het feit dat ik boven hem sta, zal nooit kloppen in mijn hoofd.”

Martin vindt het vooral bijzonder omdat hij net als elk jaar totaal geen campagne heeft gedaan. “Ik ben super dankbaar voor de support en alle stemmen van de fans en ik kan niet wachten tot ik kan laten zien wat ik voor komend jaar in petto heb.”

Doel

De nummer 1-positie in de DJ Mag Top 100 is nooit een doel op zich geweest voor Martin. “Voor mij is het doel om mensen blij te maken en dat te kunnen blijven doen.”

De twintigjarige Martin is de jongste lijstaanvoerder ooit van de prestigieuze dj-lijst. Hij lost Hardwell af die in 2013 op 25-jarige leeftijd bovenaan kwam.