ANP Vrouw Vanilla Ice vraagt scheiding aan

WELLINGTON - Het huwelijk van jaren 90-rapper Vanilla Ice is na twintig jaar over. De vrouw van Vanilla, die eigenlijk Robert Van Winkle heet, diende de scheidingspapieren in bij een rechtbank in Florida.

Door ANP - 20-10-2016, 3:31 (Update 20-10-2016, 3:31)

Volgens TMZ hing de breuk al een tijdje in de lucht. Het huwelijk van de Ice Ice Baby-muzikant was sowieso roerig: de politie moest meerdere keren ingrijpen bij ruzies. Vanilla Ice werd twee keer gearresteerd voor huiselijk geweld. Het stel heeft twee dochters; Dusti van 18 en de zestienjarige Keelee.

Ice Ice Baby was de enige hit van Vanilla Ice. Wel bracht hij na dat succes uit 1991 nog een aantal albums uit en geeft hij nog altijd veel optredens. Ook dook hij op in verschillende realityshows; onlangs werd hij nog uitgeschakeld in de Amerikaanse versie van Dancing With The Stars.