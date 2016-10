Sterren twitteren ook met laatste debat mee

ANP Sterren twitteren ook met laatste debat mee

LAS VEGAS - Ook tijdens het derde presidentiële debat in de VS, twitterden de sterren er weer op los.

Door ANP - 20-10-2016, 6:14 (Update 20-10-2016, 6:14)

Nog voor Donald Trump en Hillary Clinton voor de laatste keer in discussie gingen, zaten de celebs er al klaar voor. "The Real Housewives zijn niet op tv vandaag, dus moet ik maar op de ouderwetse manier naar een catfight kijken: het debat", schreef Ellen DeGeneres.

Zoals verwacht waren de meeste sterren niet al te positief over Donald Trump. Captain America-actrice Emily VanCamp twitterde een foto van een taart met het opschrift 'Free Melania', verwijzend naar de echtgenote van Donald. Acteur Ed Helms vergeleek de presidentskandidaat met Hannibal Lecter. Michael Moore, die dinsdag zijn film Trumpland aankondigde, reageerde toen de Republikein zijn tegenstander "nare vrouw" noemde. "Nare vrouw? Wat hij bedoelt is: vrouwen zijn naar."

Toen de recent van seksuele misdragingen beschuldigde Trump zei dat niemand meer respect heeft voor vrouwen dan hij, grapte Netflix-presentatrice Chelsea Handler "De enige persoon die meer respect heeft voor vrouwen dan Donald Trump, is Bill Cosby." Collega-komiek Sarah Silverman is ook al niet te spreken over de presidentskandidaat. Ze grapte dat Trump niet de macht moet krijgen over kernwapens: "We kunnen niet eens de zelfbruiner aan hem overlaten."