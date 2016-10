Thomas Acda dol op musicals

ANP Thomas Acda dol op musicals

HILVERSUM - Hij schreef de muziek voor de musicalversie van de film De marathon, maar ook privé is Thomas Acda een musicalliefhebber, zo verklapt hij aan Lex Gaarthuis in de 100% NL ochtendshow.

Door ANP - 20-10-2016, 9:44 (Update 20-10-2016, 9:44)

"Het is een beetje bon ton, je zegt het eigenlijk automatisch, zo van: o verschrikkelijk musical…dat mensen zomaar gaan zingen. Maar ik heb het eigenlijk altijd wel leuk gevonden. Het is toch fantastisch als mensen zomaar opeens beginnen te zingen? Dat zouden veel meer mensen moeten doen in plaats van al dat slappe gelul wat ze normaal gesproken doen."

Acda heeft vroeger heel veel musicals gezien omdat zijn nichtje daar enorm fan van was, en hij kende collega’s in de musicalbusiness: "Dus dan moest ik Danny de Munk of Chantal Janzen sms'en voor kaartjes omdat dat altijd flink uitverkocht was. Ik heb er heel veel gezien en ik vond dat altijd erg leuk."

Toch is de muziek voor musical De marathon wel iets anders dan de gangbare musicalmuziek. "Dit is een song-driven musical dus ik heb liedjes geschreven die gebruikt worden in de musical, het is niet een dialoog op muziek."