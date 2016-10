Brad Pitt ziet zoon Maddox weer

ANP Brad Pitt ziet zoon Maddox weer

LOS ANGELES - Brad Pitt heeft voor het eerst in een maand zijn 15-jarige zoon Maddox weer gezien.

Door ANP - 20-10-2016, 10:36 (Update 20-10-2016, 10:36)

Bronnen uit Angelina's kring verklapten aan TMZ dat de acteur woensdagmiddag in het bijzijn van een therapeut zijn oudste zoon weer heeft ontmoet. Dit was voor het eerst sinds hun confrontatie in een privévliegtuig, waarbij Brad naar verluidt Maddox zou hebben mishandeld.

De ontmoeting tussen vader en zoon stond al eerder gepland, maar werd door de therapeut uitgesteld omdat 'de timing niet goed was'. Brad heeft zijn overige vijf kinderen al wel gezien sinds het vliegtuigincident, maar Maddox zou zijn vader niet hebben willen zien.

Toen Angelina een maand geleden een scheiding aanvroeg, heeft zij met Brad een tijdelijke overeenkomst gesloten, waarin staat dat de kinderen bij haar blijven en Brad hen mag bezoeken. Volgens ingewijden wil Angelina namelijk graag dat hun gezin blijft functioneren met een betrokken vader en moeder.