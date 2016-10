Val Kilmer maakt gouden kunst

ANP Val Kilmer maakt gouden kunst

LOS ANGELES - Val Kilmer is aan het creëren geslagen: de acteur maakt kunst met gouden planten.

Door ANP - 20-10-2016, 11:15 (Update 20-10-2016, 11:15)

TMZ heeft vernomen dat Kilmer gouden tumbleweed verkoopt. Hij doopt hierbij deze woestijnplant in 22-karaats goud. Hij vraagt omgerekend 136.000 euro voor het kunstwerkje, dat te zien is in een luxe boetiek in Los Angeles.

Het werk genaamd 'Tumbleweed' symboliseert Kilmers jeugd in New Mexico; zijn opa was daar een gouddelver in de mijn.