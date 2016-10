Ariana Grande in Ziggo Dome

AMSTERDAM - Ariana Grande staat op 14 mei 2017 op het podium van de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat maakte de zangeres via Instagram bekend.

Door ANP - 20-10-2016, 11:16 (Update 20-10-2016, 11:16)

Ook postte ze de overige data van het Europese deel van haar Dangerous Woman Tour. De kaartverkoop voor het concert in Nederland start op vrijdag 28 oktober.

Grande brak in 2014 internationaal door met My Everything. Het album kreeg in Nederland een dubbelplatina award.

In 2015 stond de Amerikaanse popzangeres ook al op het podium van de Ziggo Dome.