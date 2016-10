Eva van de Wijdeven in serie De mannentester

ANP Eva van de Wijdeven in serie De mannentester

AMSTERDAM - Actrice Eva van de Wijdeven gaat de hoofdrol spelen in de tiendelige serie De mannentester, naar het gelijknamige boek van Heleen van Royen.

Door ANP - 20-10-2016, 11:52 (Update 20-10-2016, 11:52)

Het is voor het eerst dat er een serie naar een boek van Van Royen wordt gemaakt. Al eerder werden haar boeken De gelukkige huisvrouw en De ontsnapping verfilmd. In de Mannentester laat hoofdpersonage Victoria Kramer, gespeeld door Van de Wijdeven, zich inhuren door echtgenotes, vriendinnen en andere belanghebbenden om hun mannen op de proef te stellen.

Heleen van Royen: “Het is voor het eerst dat een van mijn romans wordt bewerkt tot een tv-serie en uiteraard maakt dat me trots en blij. Ik ben zeer nauw betrokken geweest bij de bewerking, ook dat is uniek. Het was een feest om nieuwe avonturen voor Victoria te mogen bedenken. Ze is een van mijn favoriete personages: keihard, superslim en meedogenloos. Ik kan niet wachten om te zien hoe Eva van de Wijdeven gestalte aan haar gaat geven."

De mannentester wordt geregisseerd door Hiba Vink (Gouden Kalf nominatie Kort!, Midzomernacht), Pieter van Rijn (Tessa, Flikken Maastricht, Celblok H) en Annemarie van de Mond (Meiden van de Herengracht, Smeris) en geproduceerd door Endemol Shine Nederland. De serie is vanaf half april 2017 exclusief te zien bij KPN Presenteert, de opnames starten zondag.