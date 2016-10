Patrick Laureij in voorprogramma Anouk

DEN HAAG - Patrick Laureij gaat het voorprogramma van Anouk verzorgen in de Ziggo Dome. Dat maakte de zangeres donderdag via Facebook bekend.

Door ANP - 20-10-2016, 13:44 (Update 20-10-2016, 13:44)

De cabaretier kondigde het nieuws zelf aan in het filmpje op de Facebook-pagina van Anouk. Waarom Anouk kiest voor comedy in haar voorprogramma wordt niet duidelijk.

Laureij staat tijdens de concerten op 24, 27 en 31 mei op het podium. Hij speelde meerdere malen op Lowlands, stond in het voorprogramma van Theo Maassen, is de winnaar van de publieks- en juryprijs van Cameretten 2013 en is op dit moment te zien in de theaters met zijn eigen show Dekking hoog.