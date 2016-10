Thomas Berge huurt nieuw optrekje

VINKEVEEN - Thomas Berge heeft een nieuw optrekje gevonden. De zanger, die na zijn breuk met Myrthe Milius naar Amsterdam verkaste, huurt een villa aan de Vinkeveense Plassen. Dat meldt bekendeburen.nl.

Door ANP - 20-10-2016, 16:03 (Update 20-10-2016, 16:03)

Thomas heeft in en rond de woning in Vinkeveen alle ruimte. Voor een huurprijs van 3000 euro per maand heeft de zanger de beschikking over zes slaapkamers en een badkamer. Bij de villa hoort een botenhuis en een eigen eilandje. Rondom het optrekje ligt een ruime tuin met speeltoestel voor Thomas’ zoontje Jack.

Thomas en Myrthe gingen afgelopen zomer uit elkaar. De zanger is inmiddels weer gelukkig in de liefde. Begin deze maand bevestigde Thomas zijn relatie met Cassidy Roeks.